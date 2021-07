Stasera in tv 28 luglio su Rai 3 c'è il film Benvenuti a casa mia: la trama

28 luglio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 28 luglio, su Rai 3 in prima tv c'è il film "Benvenuti a casa mia". Ecco alcune anticipazioni sulla trama di questa pellicola uscita nel 2017 e mai trasmessa finora in prima serata.

Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) è una figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese. E' uno scrittore intellettuale, sposato con una ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtà. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato "Benvenuti a Casa Mia", lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia. Ma quella stessa sera qualcuno bussa alla porta della sua sontuosa abitazione a Marnes-la Coquette. Da quel momento in poi le convinzioni della famiglia Fougerole saranno messe a dura prova!. Nel cast ci sono anche Ary Abittan, Elsa Zylberstein, Cyril Lecomte e Nanou Garcia.

Sulle altre reti, invece, c'è il talk show di politica e attualità di Giuseppe Brindisi, Zona Bianca, su Rete 4, mentre su Canale 5 c'è la terza puntata di All together now 2020, condotto da Michelle Hunziker. Su Italia 1, invece, altri tre episodi della ottava serie di Chicago Fire.

