Blind, con Giaime la nuova canzone: Triste esce venerdì su tutte le piattaforme

Nuovo singolo in arrivo per Blind. Il cantante classe 2000 di Ponte San Giovanni, classificatosi al terzo posto all’ultima edizione di X Factor, ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo brano. “Triste”, questo il titolo, sarà disponibile da venerdì su tutte le piattaforme. Ma Franco Rujan non canterà da solo: il brano infatti vede la collaborazione di Giaime, rapper milanese tra i più conosciuti nel panorama nazionale.

L’artista perugino aveva pubblicato nella giornata di lunedì un post enigmatico sul suo profilo Instagram: “Nel prossimo pezzo non sarò da solo e vi ho lasciato un indizio nelle storie per scoprire chi è il feat”. Tra i nomi suggeriti dai fan c’erano quelli di Ghali, di Lazza e dello stesso Giaime, e proprio oggi è arrivata la conferma. “Questa è la colonna sonora di un viaggio in macchina. Uno di quelli dove abbassi il finestrino e continui a ballare anche se il tuo umore non è dei migliori. D’altronde, si sa, l’estate è fatta per ricominciare. Triste feat Giaime fuori venerdì”.

