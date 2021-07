Temptation Island 2021, insulti e botte tra Manuela e Stefano: lo schiaffo della ragazza al fidanzato | Video

27 luglio 2021 a

Falò di confronto decisamente infuocato tra Manuela e Stefano nell'ultima puntata di Temptation Island 2021. Nel corso del gran finale del reality dell'estate di Canale5, in onda martedì 27 luglio, sono volate parole grosse tra i due, fino a quando lei ha perso letteralmente il controllo, tirando uno schiaffo potente in faccia al malcapitato fidanzato, rimasto impassibile ma sorpreso in primo piano con uno sguardo piuttosto terrorizzato.

A questo punto il conduttore Filippo Bisciglia è intervenuto per placare gli animi. Sin dalle prime puntate il rapporto tra i due ragazzi pugliesi si era rivelato piuttosto complicato: lei infatti aveva rivelato alle sue compagne di avventura di aver scoperto dal cellulare più tradimenti da parte del fidanzato, che si era lamentato dal canto suo dell'atteggiamento distaccato di Manuela una volta perdonate le scappatelle. "Se perdoni, perdoni sul serio", aveva affermato lui nelle scorse puntate.

La situazione è precipitata nel corso del reality, con Manuela che si è invaghita del single Luciano. Ora, il confronto infuocato (è proprio il caso di dirlo) al falò finale.

