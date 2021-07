E' morto Gianni Nazzaro, l'autore di Quanto è bella lei stroncato da un tumore ai polmoni a 72 anni

27 luglio 2021 a

a

a

Lutto nel mondo della musica italiana. E' morto il cantante e attore Gianni Nazzaro, che con le sue canzoni romantiche ha segnato un tratto della musica leggera degli anni ’70, tra le cui hit spicca Quanto è bella lei, è morto martedì 27 luglio al policlinico Gemelli di Roma, in seguito ad un tumore ai polmoni, all’età di 72 anni.

Manuela Villa pubblica "Alimentatore". Il nuovo libro della figlia del "Reuccio"

La notizia della scomparsa è stata data all’Adnkronos dalla sua compagna, Nada Ovcina. Era nato come Giovanni Nazzaro a Napoli il 27 ottobre 1948. Il debutto artistico avviene nel 1965, con lo pseudonimo di Buddy, imitando con successo le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano, Gianni Morandi e altri artisti in incisioni discografiche di secondo piano. Nel 1967 ha partecipato al Festival di Napoli con il brano Sulo ppe mme e ppe te, non accedendo però alla finale. La svolta nel 1972 con il primo posto ad Un disco per l’estate 1972 con Quanto è bella lei, forse il suo più grande successo, e due anni dopo con Questo sì che è amore. Tra i successi di Nazzaro, concentrati soprattutto negli anni Settanta, figurano L’amore è una colomba (1970), Bianchi cristalli sereni (1971), Non voglio innamorarmi mai (1972), A modo mio (1974, scritta da Claudio Baglioni ed Antonio Coggio), tutte presentate al Festival di Sanremo, ed In fondo all’anima.

E' morto il dj Claudio Coccoluto: il maestro della consolle se ne va a soli 59 anni

Per quanto riguarda la vita privata, Gianni Nazzaro è stato legato a Nada Ovcina, che gli ha dato due figli: Giovanni Junior, nato nel 1973, e Giorgia, nata nel 1976. Dopo la separazione, si è legato a Catherine Frank (vero nome Pleite Armonia Del Carmen), una ex indossatrice francese, che gli ha dato altri due figli: Davide e Mattia. Nel 2016 ha riallacciato i rapporti con la Ovcina dopo un grave incidente stradale che li ha visti coinvolti in Francia: il cantante ha perso un rene e ha rischiato di rimanere paralizzato. Nada, oltre ad essere stata la sua compagna, gli ha fatto anche da manager, agente e ufficio stampa.

Raffaella Carrà, tra i suoi flirt anche Little Tony e un talento della Juventus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.