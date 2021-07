Temptation Island 2021, gran finale: Valentina torna con Tommaso? Le sei coppie "un mese dopo"

27 luglio 2021 a

Gran finale per Temptation Island 2021 in prima serata su Canale5 martedì 27 luglio, con Filippo Bisciglia che condurrà l'ultima puntata di una stagione che ha fatto nuovamente segnare un ottimo risultato per quanto riguarda gli ascolti. Ultima puntata stagionale di Temptation Island, che sarà quasi interamente dedicata all'aggiornamento su ciò che è successo tra le sei coppie del cast un mese dopo la fine delle registrazioni in Sardegna.

I telespettatori quindi scopriranno se le sei coppie del cast confermeranno la decisione presa al falò un mese fa: potrebbero esserci delle sorprese soprattutto da parte dei chiacchierati Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Non a caso, questa parte della trasmissione è ribattezzata "un mese dopo", proprio per sottolineare le novità che saranno date dalle vive voci dei protagonisti. Sono tante le indiscrezioni che sono circolate di recente su alcuni fidanzati di quest'anno: sui social network, in particolare, sono state fatte segnalazioni su come sarebbe andata a finire tra alcuni piccioncini, oppure su quello che è accaduto dopo che le telecamere del reality-show si sono spente.

I fan del programma attendono di sapere appunto e Valentina e Tommaso sono tornati insieme come si vocifera da settimane (anche se lui è stato fotografato in un bar con due ragazze), se Floriana ha dato un'altra possibilità a Federico, se Manuela ha lasciato Stefano oppure se ha ceduto nuovamente al suo "fascino", se Claudia e Ste sono pronti alle nozze che dovrebbero celebrarsi il prossimo 7 agosto. Insomma, tanti argomenti per una puntata che si preannuncia davvero ricca di colpi di scena. Appuntamento pertanto su Canale5 a partire dalle 21,30 per la puntata conclusiva di Temptation Island 2021, il reality più visto dell'estate.

