Diletta Leotta, addio a Can Yaman? Lei fa sognare i fan con yoga in sexy shorts leopardati | Foto

Diletta Leotta preferisce restare in silenzio rispetto alle voci di una rottura con il fidanzato Can Yaman e continua a godersi le sue vacanze di relax in Sardegna. La conduttrice Dazn nell'ultimo post su Instagram ha fatto volare la fantasia dei suoi 8 milioni di follower. Inquadrata da lontano mentre è impegnata in una sessione di yoga, i fan tuttavia possono apprezzare la vasca idromassaggio che caratterizza il giardino nell'hotel Abi D'Oru a Porto Rotondo.

Senza dimenticare come i più attenti siano concentrati anche sul look e sul fisico della Leotta. Che come sempre è pazzesco tra curve esplosive e gambe super toniche. Per quanto riguarda il look, gli shorts leopardati appaiono sexy più che mai.

Insomma, Diletta manda in tilt il web qualsiasi cosa pubblichi, come qualche giorno fa quando è diventato virale un semplice passaggio in mare con la tavola da surf insieme al suo cagnolino. "Il signor Brando al mare", aveva scritto la Leotta nella didascalia che accompagnava l'immagine. Senza il suo fidanzato Can Yaman, la maggior parte dei suoi fan avrebbe voluto essere al posto del signor Brando, che così si gode l'estate insieme alla sua sexy padroncina.

Intanto per Diletta Leotta su Dazn ci sarà una rivale nella stagione ormai imminente 2021-22. Si tratta di Giorgia Rossi, che la piattaforma ha strappato a Mediaset. Ma la Rossi ha sempre smentito questa rivalità, non senza punzecchiare la "collega": "Io ho un approccio più giornalistico, lei ha un altro tipo di carriera, non siamo paragonabili", ha affermato Giorgia con una punta di malizia. Per poi aggiungere: "Non le invidio nulla, neanche il fidanzato", ha sottolineato. Tornando a Diletta, molti siti specializzati sono convinti che la storia con Can Yaman sia finita. Non si vede più l'anello di fidanzamento nelle mani di lei e i due, dopo il viaggio in Turchia, hanno optato per vacanze separate. E il silenzio della coppia alimenta ulteriormente le voci.

