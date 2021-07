Tu sì che vales, Giulia Stabile insieme a Belèn per la nuova stagione tv

La vincitrice di Amici sarà co-conduttrice del talent show. Costanzo: "Trampolino di lancio"

27 luglio 2021 a

a

a

All'inizio si parlava di uno scioccante ricambio generazionale: secondo i rumors Belèn Rodriguez, ormai da sette anni regina incontrastata della conduzione di Tù sì que vales, avrebbe ceduto lo scettro a Giulia Stabile, unica vincitrice donna di Amici di Maria De Filippi. La showgirl argentina, infatti, è in piena fase di accudimento della neonata Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio dalla storia con il compagno Antonino Spinalbese, e c'era da tempo incertezza sulla possibilità di un suo ritorno in tempi brevi.





Invece sarà un regno congiunto, con la giovane ballerina nel ruolo di co-conduttrice: Belèn è tornata in pista a tempo di record ed è già in grado di sfoggiare una forma fisica da urlo. Sia Rudy Zerbi che Martin Castrogiovanni, quest'ultimo giurato della trasmissione, hanno postato su Instagram scatti di Giulia Stabile nello studio televisivo proprio insieme all'argentina e sembra che fra le due sia subito nata una splendida intesa connotata dal massimo supporto reciproco.

Giulia Stabile, romana (ma di madre catalana) classe 2002, è una ballerina estremamente talentuosa, tanto da essersi diplomata all'Accademia del Balletto della Capitale dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La storica presentatrice Mediaset la considera uno dei suoi talenti più cristallini, ma non sono mancate critiche alla scelta dell'emittente di portarla a Tù sì que vales: secondo alcuni, infatti, Giulia sarebbe troppo giovane per assumere un ruolo televisivo così importante. Interpellato sul tema da una lettrice di NuovoTv, Maurizio Costanzo, da sempre favorevole ai giovani, si è schierato apertamente a favore della scelta: secondo il noto conduttore, infatti, programmi come Amici servono proprio "per essere un trampolino di lancio". A questo punto quale sarà il ruolo di Giulia nella trasmissione? Secondo la testimonianza di alcuni fan presenti alla registrazione delle puntate, dovremo aspettarci molti siparietti divertenti, oltre alla presentazione dei talenti insieme a Belèn e un po' di sano backstage.

Maneskin a sorpresa: megaconcerto al Circo Massimo nel 2022





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.