Belen Rodriguez: scatto in famiglia con Antonino e Luna Marì. Una fan: "E' uguale al papà" | Foto

26 luglio 2021 a

a

a

Era il suo desiderio spesso confessato in più di una intervista. "Voglio fare una piccola Belen", ripeteva. Ma, almeno stando alle prime indicazioni che arrivano dalle foto su Instagram e dalle opinioni dei suoi oltre 10 milioni di follower, la Rodriguez pare destinata a partorire figli che assomigliano ai padri. Il primogenito Santiago infatti ricorda molto l'ex marito Stefano De Martino, così Luna Marì (nata soltanto qualche settimana fa) sembra somigliare (secondo alcuni fan della showgirl argentina) al compagno di Belen, Antonino Spinalbese.

Il commento è infatti apparso nell'ultima foto pubblicata dalla Rodriguez, in cui sono tutti e tre insieme: Belen, Antonino e appunto, Luna Marì. "E' uguale al papà", ha scritto un follower, parere apprezzato da molte persone. Per la coppia intanto ci sono da fronteggiare notti insonni.

Belen Rodriguez è diventata mamma: è nata Luna Marì. Ecco cosa farà adesso l'argentina

Belen infatti pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui dorme in treno con in braccio la piccola bimba. "Buongiorno a tutti, mamma che sonno", aveva scritto nella didascalia che accompagnava l'immagine. Una "lamentela" a cui però la Rodriguez ha affiancato un emoji sorridente, come a dire: "Si fatica ma con la gioia di accudire una nuova creatura".

Belen Rodriguez, reparto dell'ospedale di Padova bloccato per il suo parto? Esposto del Codacons in Procura

Belen, pur non ancora al meglio (ha subìto un lieve malore nei giorni scorsi) è tornata al lavoro per le registrazioni di una nuova edizione di Tu Si Que Vales, mentre nei prossimi mesi, invece, papà Gustavo e Antonino Spinalbese dovrebbero partire per Pechino Express: una nuova avventura televisiva che sarebbe stata già messa nero su bianco da alcune settimane e che servirà per far conoscere il compagno della Rodriguez e padre di Luna Marì al grande pubblico. Intanto Belen e Antonino si gustano la loro piccola creatura, anche se la showgirl probabilmente dovrà fare come confidato una volta in occasione di una intervista a Mara Venier: "Sono destinata a fare figli che somigliano ai padri", aveva affermato in quella circostanza a Domenica In.

Belen Rodriguez, notti insonni per Luna Marì: buongiorno ai fan mentre dorme con la piccola | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.