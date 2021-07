Anna Tatangelo, selfie in bianco: camicia sbottonata e tacchi alti. Occhio al dettaglio hot | Foto

26 luglio 2021 a

Anna Tatangelo sempre provocante su Instagram. La cantante di Sora ha deliziato ancora una volta i suoi quasi 2 milioni di follower con uno scatto decisamente ad alto tasso di sensualità. Fresca del successo dell'album Annazero con i singoli Serenata e Sangria, la Tatangelo ha festeggiato l'onomastico a modo suo, pubblicando una immagine in cui appare in un selfie super sexy.

Vestita di bianco, camicia sbottonata al punto giusto che lascia intravedere il reggiseno e la scollatura, pantaloni alle caviglie e sandali con tacchi alto, in una posa accattivante. Il risultato? Valanga di like e commenti, tra cui anche quello degli auguri da parte del collega Nino D'Angelo, ricambiati dalla stessa Tatangelo per la moglie del cantante napoletano, Annamaria. Intanto le ultime foto hanno alimentato ulteriormente le voci sulla vita privata di Anna: in molti la danno come nuova fidanzata del rapper napoletano Livio Cori, con il quale c'è stato uno scambio di cuori proprio in una delle immagini più recenti pubblicate dalla "ragazza di periferia".

I due tuttavia non sono ancora usciti allo scoperto. La Tatangelo inoltre nella prossima stagione televisiva sarà in prima linea nella domenica di Canale5. Non ci sarà più il regno di Barbara D'Urso che negli ultimi anni ha spadroneggiato, ma infatti sarà dato spazio alla cantante e a Silvia Toffanin.

Al posto di Domenica Live dall'autunno ci saranno due programmi: prima Scene da un matrimonio, nuovo show per famiglie, poi Verissimo che andrà così a raddoppiare l'impegno del sabato. Scene da un matrimonio vedrà appunto Anna Tatangelo "raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna, femminile ma anche familiare". Intanto lei va avanti con la musica e con le sue foto su Instagram, due ambiti in cui riesce alla perfezione.

