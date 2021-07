Stasera in tv, 26 luglio, Temptation Island su Canale5: colpo di scena tra Floriana e Federico

26 luglio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 26 luglio, quinta e penultima puntata di Temptation Island 2021, il reality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia (ore 21,25). Si tratta della prima di una doppia puntata - l'altra andrà in onda domani - che porterà poi il docu-reality alla conclusione di questa edizione. Le anticipazioni annunciano diversi colpi di scena a iniziare dal falò di confronto tra Floriana e Federico. La ragazza infatti alla fine della scorsa puntata aveva scelto di tornare a casa da sola. Cosa è accaduto dopo? La ragazza ha cambiato idea? Ebbene a quanto pare l’ormai ex fidanzato Federico, non convinto della scelta della separazione, ha chiesto di vedere ancora una volta Floriana.

Spazio poi ad un nuovo falò di confronto anticipato. Chi sarà però a chiederlo? In gioco sono rimaste le coppie composte da Jessica e Alessandro, Alessio e Natascia e per finire Manuela e Stefano? Il pubblico attende con ansia di sapere come si concluderà, per i vari protagonisti, il viaggio all’interno dei sentimenti. Manuela e Stefano sembrano pronti a lasciarsi. Entrambi hanno trovato una persona, nel villaggio, che ha regalato loro momenti di spensieratezza e che ha anche asserito di iniziare a provare dei sentimenti. Jessica e Alessandro, invece, sono apparsi, dopo la decisione di lui di non concentrarsi più solo sull’allenamento, sempre più distanti.Alessio e Natascia hanno sempre viaggiato su binari opposti. Lei si è vissuta l’esperienza in totale spensieratezza. Lui ha sofferto tremendamente per i comportamenti di lei e non si è mai lasciato andare con nessuno.

Gli ultimi protagonisti di questa edizione potranno finalmente trovarsi faccia a faccia negli attesissimi e infuocatissimi falò di confronto finale. Conclusa l’avventura nei rispettivi villaggi quale sarà l’epilogo del loro viaggio nei sentimenti? Come si saranno evolute le relazioni ad un mese di distanza delle sei coppie che hanno partecipato al programma?

