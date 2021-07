Elisabetta Gregoraci, notte sexy in minigonna e tacchi a spillo: poi selfie a piedi nudi | Foto

25 luglio 2021 a

Continuano i selfie ad alto tasso di sensualità di Elisabetta Gregoraci. L'ex lady Briatore prosegue nel godersi l'estate, sia con il figlio Nathan Falco che in compagnia degli amici più fidati. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, si è fatta immortalare con il look di sabato sera 24 luglio, un completo rosa molto sexy, con top e minigonna, senza dimenticare ovviamente i sandali con tacchi alti. In un'altra immagine altra posa a piedi nudi, con sguardo sensuale.

Insomma, i fan sono letteralmente impazziti per le scorribande social della Gregoraci. In una delle ultime stories su Instagram, la bella Elisabetta aveva ammesso di aver avuto una piccola indigestione ed essere stata costretta al riso in bianco nella giornata successiva.

Un piccolo contrattempo, mentre per quanto riguarda l'ambito professionale, la Gregoraci è reduce da una delusione televisiva. Secondo i bene informati infatti era in lizza per la conduzione di un nuovo programma su Italia1, Honolulu. Al suo posto però sarebbe stata scelta Fatima Trotta, nota per essere stata al timone di Made in Sud su Rai2. A riportare l'indiscrezione è stata TvBlog: "La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva".

Intanto uno degli ultimi scatti di Elisabetta in cui l'ex moglie di Flavio Briatore appare in intimo super sexy, con foto in bianco e nero, erano fioccati anche i commenti degli amici vip. In uno di questi Rosalinda Cannavò, già Adua Del Vesco, ha scritto: "Stupenda fuori e unica dentro", ricevendo un ringraziamento speciale dalla stessa Gregoraci. L'amicizia con l'attrice, nata con qualche contrasto all'interno della casa del Grande Fratello Vip, prosegue ora a gonfie vele.

