Miriam Leone, dall'amore con Paolo Carullo al body shaming subìto per le sopracciglia

Miriam Leone è tra le attrici italiane più apprezzate dal pubblico, sia per la sua avvenenza che per le sue qualità recitative. La splendida attrice vestirà i panni del personaggio di Eva Kant, nota cooprotagonista nei fumetti di Diabolik. Al suo fianco sul set ci sarà anche l’attore Luca Marinelli, nel cast anche Valerio Mastandrea, Serena Rossi e Claudia Gerini. Incredibile il cambiamento estetico che viene adottato per il personaggio di Eva e messo a punto da Miriam, con capelli da rosso a biondo platino.

Per quanto riguarda la vita privata, attualmente Miriam è fidanzata con Paolo Carullo. Anche lui come Boosta (ex compagno della Leone) è un musicista e performer italiano, con cui l'attrice sembra davvero essere molto felice. Si parla addirittura già da qualche tempo dell’intenzione dei due di sposarsi a settembre in Sicilia. Tra le curiosità sul conto di Miriam Leone, il fatto che nonostante sia tra le più belle del cinema italiano, è stata vittima in passato di body shaming. La ragazza infatti è finita nel mirino degli haters (incredibile ma vero) per via delle sopracciglia.

C’è chi infatti l’ha criticata pesantemente e la critica proprio poiché Miriam mostra sul suo viso delle sopracciglia molto folte e piene, deridendola pesantemente e scadendo appunto nel body shaming. Anche la Leone quindi è rientrata tra la categorie di donne dello spettacolo criticate pesantemente per il proprio aspetto fisico. Oltretutto negli ultimi anni vari make up artist ed esperti nel settore della bellezza tendono proprio a valorizzare e incentivare lo spessore delle sopracciglia, caratteristica che va di grande moda e che incornicia perfettamente il volto. Un motivo in più quindi per apprezzare Miriam Leone, che domenica 25 luglio sarà in tv su Rai1 per il film Metti la nonna in freezer, con Fabio De Luigi come coprotagonista.

