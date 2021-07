Linea Verde Estate, domenica 25 luglio su Rai 1 viaggio sulla riviera romagnola tra Rimini, Riccione e Cesenatico

25 luglio 2021 a

Linea Verde Estate torna domenica 25 luglio con una nuova puntata in onda dalle ore 12.20 su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sul viaggio che attraverserà la riviera romagnola, da Rimini a Cesenatico. Dagli sport acquatici a quelli da spiaggia, dalla bicicletta al trekking: a Rimini, tripudio di divertimenti in una vera e propria palestra a cielo aperto.

La figura principe della riviera romagnola: a Rimini, aneddoti, racconti e curiosità del protagonista indiscusso delle spiagge, colui che ha ispirato film e che ha incarnato la figura del latin lover e salvatore delle donne, sua "maestà" il bagnino. Da Borgo San Giuliano, caratteristico quartiere popolare fatto di vicoli e casette basse, abitato da gente di mare, al Ponte Tiberio, a piazza Cavour, centro politico e amministrativo della città: in bicicletta, alla scoperta di Rimini, cittadina bike friendly. Il "pane nazionale" dei romagnoli: a Rimini, con Lella, i preziosi consigli per la preparazione di una piadina perfetta. Divertirsi ed allenarsi con la racchetta in mano: a Rimini, in spiaggia, con il capitano della Nazionale Italiana, lezioni di beach-tennis, disciplina sportiva nata nella riviera romagnola nel 1996. La capitale della vita notturna: a Riccione, con uno dei dj più importanti del panorama musicale italiano e internazionale, il ricordo delle favolose serate in discoteca, straordinari laboratori di creatività e cultura contemporanea.

Le nuove generazioni di agricoltori e contadini: a Sant’Arcangelo di Romagna, un eloquente esempio di imprenditoria giovanile e passione per la propria terra. Una popolazione di oltre 25mila esemplari censiti nell’area compresa tra il Conero e Trieste, prevalentemente appartenenti alla specie caretta: a Cesenatico, con il supporto dei biologi della fondazione "Cetacea Onlus", la storia di Massimo, il pescatore che soccorre e salva le tartarughe marine. "Il mito dei miti che ha trasformato la Romagna in Romagna": a Cesenatico, con il figlio Mirko, l’intramontabile figura di Raul Casadei, il re del liscio.

