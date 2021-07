Oroscopo di domenica 25 luglio 2021: le previsioni di tutti i segni zodiacali

24 luglio 2021 a

L'oroscopo di domenica 25 luglio 2021: ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali

ARIETE

Smetti di aiutare troppo le persone a cui tieni. Vuoi evitare scontri ma renditi conto che questo comportamento non sta facendo bene a nessuno di voi.

TORO

Forse il tuo senso di autostima non è al massimo e stai cercando di rimediare sabotando il rapporto con il tuo corpo. Occhio alle conseguenze.

GEMELLI

Se c'è un problema con il partner, questo è un buon momento per risolverlo. Non restare immobile solo per mantenere l'equilibrio nella relazione.

CANCRO

L'intensità della giornata può portare uno stress inaspettato. Gli scontri sono possibili soprattutto se sottovaluterai le emozioni di una persona cara.

LEONE

Dai ai tuoi cari l'attenzione di cui hanno bisogno oggi e non lasciar passare un altro giorno senza dire che li ami. Va affrontato un problema.

VERGINE

Più prendi di petto il presente, meno rimpiangerai il futuro. Risolvi qualsiasi situazione problematica che si presenta e va' avanti con fierezza.

BILANCIA

Smettila di nasconderti: giocare non ti porterà da nessuna parte. La vera forza è alzarsi in piedi e dimostrare che puoi dire sempre quello che provi.

SCORPIONE

Smetti di provare a sentire le emozioni di tutti gli altri e concentrati sulle tue. Essere empatici è lodevole, ma devi guardarti allo specchio.

SAGITTARIO

Può sembrare che nessuno dei due lati del letto sia quello giusto per svegliarsi oggi. Concentrati sul tuo cuore: ha bisogno di un po' di attenzione.

CAPRICORNO

Oggi potresti sentirti deluso da una persona cara. Forse le tue parole vengono usate contro di te in modo tale da farti sembrare il “cattivo”.

ACQUARIO

Salti da un problema all'altro rischiando di fare confusione. Il tuo continuo processo mentale potrebbe non essere ben visto da chi ti è accanto.

PESCI

La tensione che avverti potrebbe essere ciò di cui hai bisogno per diventare consapevole dei problemi inconsci che influenzano il tuo comportamento

