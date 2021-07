The Voice Senior, le anticipazioni della terza puntata del 24 luglio su Rai 1

24 luglio 2021 a

The Voice Senior, terza puntata questa sera, sabato 24 luglio, in prima tv su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni sulla puntata di oggi, che segna il giro di boa del programma, dal momento che nelle prossime settimane resteranno solo altre due puntate.

Ultime audizioni “al buio” per il programma condotto da Antonella Clerici. Con lei i giudici/coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine, e Clementino che, di spalle, ascolteranno i concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a quale coach affidarsi. Solo 24 dei partecipanti, 6 per team, arriveranno alla semifinale (il Knock out), quando i talenti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro. Sarà il coach a decidere stavolta chi far andare avanti nella gara e solo 2 concorrenti per team accederanno alla finale, prevista domenica 20 dicembre. Sarà possibile vedere le puntate del talent show sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. The Voice Senior è la variante over 60 del talent show che ha conquistato più di mezzo miliardo di spettatori in tutto il mondo.

