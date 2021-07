Il circolo degli anelli, da stasera in tv le notti olimpiche su Rai2: in studio Sara Simeoni e Yuri Chechi

23 luglio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 23 luglio 2021, scattano le notti olimpiche. Rai2 è il canale dedicato all'Olimpiade sulla rete pubblica e ogni giorno, in prima serata a partire dalle ore 21,20 andrà in onda "Il circolo degli anelli" con la giornalista Alessandra De Stefano alla conduzione.

De Stefano avrà accanto a sé, negli studi Rai di Milano, due compagni di viaggio che di trionfi olimpici se ne intendono: Sara Simeoni, oro nel salto in alto a Mosca, nel 1980, e Jury Chechi, che nel 1996, ad Atlanta, imponendosi agli anelli, riportò la ginnastica italiana sul gradino olimpico più alto 32 anni dopo Franco Menichelli, oro nel corpo libero proprio a Tokyo, nel 1964. Sarà una finestra su Tokyo con approfondimenti, collegamenti e interviste. La trasmissione avrà poi una coda che servirà a lanciare le gare (inizieranno nella notte): prima "Record”, in onda dalle 23.45 a mezzanotte e mezza: nato dalla collaborazione tra Raisport e la Direzione Nuovi Formati, racconterà gli atleti e le loro imprese di ieri e di oggi in maniera innovativa, con lo storytelling affiancato dalla motion graphic, e il racconto per immagini come linea editoriale. Immagini, grafica e realtà aumentata, e tre narratori sportivi - Maurizio Ruggeri, Andrea Fusco e Nadia Baia, atleta paralimpica e ambasciatrice del sitting volley – metteranno a confronto campioni e gare di epoche diverse, le leggende di ieri e nuovi sport olimpici. Poi a mezzanotte e mezza, ci sarà “Go Tokyo”, l’agenda della giornata olimpica, che Arianna Secondini, quando in Giappone saranno le 7.30 del mattino, proporrà ai telespettatori ogni sera.

La copertura Rai dell'Olimpiade - che vede il direttore Auro Bulbarelli (Raisport) in veste di team leader della spedizione, con il coordinamento affidato a Gigi Cavone, Massimiliano Mascolo e Riccardo Pescante - vedrà dall’1.30 alle 17.15, con le sole interruzioni per l’informazione del Tg2, un lungo racconto delle gare, punteggiato dalle varie edizioni del Tg Olimpico, che a intervalli regolari fornirà aggiornamenti in tempo reale, notizie e curiosità. Alle 17.15, quando in Giappone sarà appena passata la mezzanotte, ecco “Tokyo best of”, lo spazio per la rivisitazione della giornata olimpica appena trascorsa, con Jacopo Volpi, Julio Velasco e Fiona May: tre ore e un quarto intense, tra sintesi delle gare, interviste e commenti.

