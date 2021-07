Elisabetta Gregoraci hot in intimo nero, poi il contrattempo: indigestione e riso in bianco | Foto

23 luglio 2021 a

Intimo super sexy, con foto in bianco e nero. Una Elisabetta Gregoraci esagerata quella apparsa nell'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, che ha fatto letteralmente impazzire i suoi quasi 2 milioni di follower.

Tra i commenti vip più apprezzati quella della ex modella e influencer curvy Elisa D'Ospina e Rosalinda Cannavò, già Adua Del Vesco, che scrive: "Stupenda fuori e unica dentro", ricevendo una valanga di like e un ringraziamento speciale dalla stessa Gregoraci. Elisabetta tuttavia è chiamata a smaltire una delusione professionale. Secondo i bene informati infatti era in lizza per la conduzione di un nuovo programma su Italia1, Honolulu.

Al suo posto però sarebbe stata scelta Fatima Trotta, nota per essere stata al timone di Made in Sud su Rai2. A riportare l'indiscrezione è stata TvBlog: "La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva".

Ciò che è certo, invece, è che in autunno Fatima Trotta presenterà il nuovo programma, che andrà in onda il mercoledì in prima serata. Stando alle prime anticipazioni, Honolulu sarebbe un programma comico che vedrà però dei volti nuovi. Dunque sarà diverso da programmi simili come Colorado e la stessa Made In Sud, grazie anche ad altri accorgimenti. L'ex lady Briatore tuttavia non sembra soffrirne più di tanto, almeno in pubblico, e continua a postare scatti che esaltano il suo fisico mozzafiato. Senza dimenticare l'estate lavorativa con la conduzione di Battiti Live.

Successivamente Elisabetta ha avuto un piccolo contrattempo: per lei una indigestione, che l'ha costretta a ripiegare sul riso in bianco, come da storia social pubblicata nelle ultime ore.

