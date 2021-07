Stasera in tv, 23 luglio, Quarto Grado su Rete4: Denise Pipitone, ancora interrogatori

23 luglio 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 23 luglio 2021, va in onda l'ultima puntata della stagione 2020/2021 di Quarto Grado in onda su Rete4 (dalle ore 21,20). Poi riprenderà il prossimo settembre con al comando sempre la coppia formata da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Lo speciale estivo Storie - Le inchieste inizierà con il caso di Denise Pipitone, la bambina di 4 anni scomparsa l'1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Denise Pipitone, ex pm Angioni: "Non ritratto, voglio processo e verità"

In questi giorni sta procedendo la serie di interrogatori ai nuovi testimoni sentiti dai PM di Marsala, nella speranza che qualcuno parli. Intanto, gli inquirenti si concentrano su Anna Corona e sui suoi spostamenti in quella mattina del primo settembre 2004. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare la verità? La madre di Denise Pipitone, circa un mese fa, aveva chiesto che nel programma di Rete4 non si parlasse più del caso di sua figlia, non apprezzando il modo di fare che il conduttore e la squadra di Quarto Grado aveva avuto. Ma Nuzzi aveva spiegato in diretta, che non si può censurare la cronaca e che l’unico obiettivo della trasmissione era quello di fare chiarezza su questa vicenda per arrivare alla verità su quello che è successo 17 anni fa.

Denise Pipitone, "questa è la canzone dedicata a lei". Mamma Piera Maggio fa ascoltare il brano da brividi





Nel corso della puntata spazio anche alla vicenda di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Sono passati ormai 67 giorni (le ricerche sono state sospese) e il giallo continua a suscitare rumore e le versioni dei vari protagonisti rimangono diverse. Il fidanzato della ragazza ha raccontato ai magistrati la sua relazione con Saman e le conseguenti minacce ricevute dai genitori di lei. Genitori che sono scappati in Pakistan e che al momento, nonostante un mandato di cattura internazionale, non sono stati rintracciati.

Saman Abbas, sospese le ricerche del corpo dopo 67 giorni: continuano le indagini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.