Belen Rodriguez, notti insonni per Luna Marì: buongiorno ai fan mentre dorme con la piccola | Foto

Notti insonni per Belen Rodriguez, diventata mamma per la seconda volta, e per il compagno Antonino Spinalbese. Lo scorso 12 luglio è nata Luna Marì, secondogenita della showgirl argentina dopo Santiago, avuto dall'ex marito Stefano De Martino. Belen Rodriguez è diventata di nuovo mamma.

Belen infatti ha pubblicato uno scatto su Instagram in cui dorme in treno con in braccio la piccola bimba. "Buongiorno a tutti, mamma che sonno", ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine. Una "lamentela" a cui però la Rodriguez affianca un emoji sorridente, come a dire: "Si fatica ma con la gioia di accudire una nuova creatura".

Anche i fan e gli oltre 10 milioni di follower su Instagram, sono al settimo cielo. Lo scorso 12 luglio per lei è stata una giornata indimenticabile, visto che oltre alla nascita della piccola Luna Marì, si è verificata la vittoria dell'Argentina in Copa America e dell'Italia agli Europei di calcio. "Giornata fortunata! Forza la mia Italia! Ha vinto l’Argentina! Ha vinto l’Italia! È nata Luna!”, aveva scritto Belen su Instagram. Intanto dai primi rumors sembra che la famiglia Rodriguez, quest'anno, non si trasferirà ad Ibiza per l'estate (dove solitamente Belen è di casa).

Infatti, la piccola Luna Mari è nata in una clinica del Padovano, ora Belen trascorrerà qualche settimana in una villa immersa nel verde con piscina in un piccolo paese in provincia di Rovigo. Belen, pur non ancora al meglio (ha subìto un lieve malore nei giorni scorsi) è tornata al lavoro per le registrazioni di una nuova edizione di Tu Si Que Vales, mentre nei prossimi mesi, invece, papà Gustavo e Antonino Spinalbese dovrebbero partire per Pechino Express: una nuova avventura televisiva che sarebbe stata già messa nero su bianco da alcune settimane e che servirà per far conoscere il compagno della Rodriguez e padre di Luna Marì al grande pubblico.

