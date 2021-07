Oroscopo del Corriere di venerdì 23 luglio 2021: le previsioni segno per segno

22 luglio 2021 a

Ecco le nuove previsioni per i segni zodiacali per la giornata di venerdì 23 luglio 2021 con l'oroscopo del Corriere.

ARIETE

Scoprirai aspetti di te stesso che sono stati nascosti a lungo nei recessi della tua mente: un problema che hai superato in passato può aiutarti ora.

TORO

Il "non sapere" rende la tua giornata eccitante! Non devi avere troppa fretta per risolvere un mistero e non devi nemmeno preoccupartene.

GEMELLI

Siate cauti quando pensate di essere in procinto di vincere o di perdere: seguite la strada tracciata dal cuore e di sicuro non avrete rimpianti.

CANCRO

È da un po' che ti porti dietro un carico pesante. Non passa giorno senza che tu avverta responsabilità e non c’è modo di cambiare la situazione.

LEONE

Oggi non dovrai affrontare nulla di estremamente insolito e qualcosa che in passato si è rivelato impegnativo stavolta ti sembrerà molto più facile.

VERGINE

Oggi sarai grato per ogni momento che vivrai con i tuoi cari. Ci sono buone probabilità che tu possa trovare qualcosa di delizioso sul tuo cammino.

BILANCIA

A volte riponiamo la nostra fiducia in qualcosa che riteniamo reale, pur non avendo prove a sostegno. Oggi dovrai aprire gli occhi.

SCORPIONE

Ci sentiamo così scoraggiati dal pensiero di affrontare una situazione che tendiamo a lasciare che le cose vadano avanti per inerzia.

SAGITTARIO

Oggi ti viene offerta l'opportunità di rivedere una decisione che da tempo ti ha allontanato da una passione: potrai tornare indietro sui tuoi passi.

CAPRICORNO

Più profondamente sentiamo le cose, più è dura esprimere le emozioni. Ma l'universo ti incoraggia a rivelare il lato più tenero della tua personalità.

ACQUARIO

Ti sei abituato così tanto a cose che non sono particolarmente buone per la tua vita, che hai finito per crederle inevitabili. Ma non è così: cambia!

PESCI

I tuoi desideri oggi sono in uno stato di sospensione: non sei del tutto in grado di intraprendere le azioni che vorresti o di apportare i cambiamenti desiderati.

