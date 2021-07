Matilde Gioli sexy ma sfinita dopo la cavalcata: grazie all'equitazione ha ritrovato l'amore | Foto

22 luglio 2021 a

Andare a cavallo sa essere allo stesso tempo entusiasmante e faticoso. Ne sa qualcosa Matilde Gioli, attrice appassionata di equitazione, che nell'ultimo post su Instagram appare sconsolata ai piedi di un animale, giudicato "inquieto" secondo la didascalia che accompagna l'immagine.

E proprio dall'equitazione e da questa passione, Matilde avrebbe trovato il nuovo amore. Il fortunato sarebbe infatti Alessandro Marcucci, istruttore dal fisico statuario, con cui la Gioli ha visto anche le imprese della Nazionale di calcio di Mancini ai recenti Europei, con tanto di foto social.

Matilde Gioli, nome d’arte di Matilde Lojacono, è nata a Milano il 2 settembre 1989. Ha quasi 33 anni, ed è del segno zodiacale della Vergine.

Matilde Gioli fuori di seno, trasparenze hot su Instagram e sguardo sexy in primo piano

Nata a Milano da padre pugliese e madre toscana, della quale ha deciso di utilizzare il cognome per la propria carriera artistica, Matilde si è diplomata al Liceo classico Cesare Beccaria e si è laureata in Filosofia presso l’Università Statale di Milano. Dopo aver concluso gli studi ha dato il via alla sua carriera di attrice. L’artista ama moltissimo fare sport, infatti pratica assiduamente il nuoto sincronizzato e l’equitazione. Per quanto riguarda la sua vita privata, Matilde ha avuto una relazione con un ragazzo di nome Matteo, un operatore finanziario.

Matilde Gioli incanta Venezia, abito super sexy: "Navigo a pelle"

La loro storia è finita nel 2019 e così si professava l'attrice anche in una recente intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin. Prima di incontrare Matteo, ha avuto anche una storia con il collega Francesco Scianna. L’attrice milanese tuttavia ora sembra proprio aver ritrovato l’amore, grazie al nuovo fidanzato Alessandro Marcucci: un giovane istruttore di equitazione, dal fisico statuario e dalla barba curata.

In uno degli ultimi post su Instagram, la Gioli ha anche reso omaggio all'attore morto in circostanze ancora da chiarire, Libero De Rienzo, pubblicando una foto in cui appaiono insieme durante un film. Matilde Gioli è in tv su Rai1 giovedì 22 luglio per la replica di Doc Nelle tue mani, con Luca Argentero.

"Doc - Nelle tue mani", la fiction tratta dalla storia vera di Pierdante Piccioni raccontata nel libro "Meno dodici"

