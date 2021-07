Elisabetta Canalis, show in bikini prima con la figlia e poi da sola: sguardo sexy e fisico al top | Foto

22 luglio 2021 a

Un doppio scatto da paura per Elisabetta Canalis. La showgirl, che su Instagram può contare su tre milioni di follower, continua a pubblicare immagini vietate ai deboli di cuore.

L'ultima la ritrae in bikini prima insieme alla figlia Skyler Eva e poi da sola. Il risultato è comunque pressoché identico, fisico pazzesco e fan impazziti. Scollatura da brividi e sguardo super sexy. "Ti prego smettila", l'ironico commento di un fan. Se il lato a appare esaltante, non è da meno il lato b, in primo piano in un'altra foto postata su Instagram dall'ex Velina di Striscia la notizia.

Stavolta in costume intero nero, ma l'effetto è senza dubbio bollente. L'estate di Elisabetta è a temperatura decisamente hot.

Intanto la Canalis tornerà a lavorare nella tv italiana dopo anni di assenza dal grande pubblico televisivo. Sarà lei infatti la nuova padrona di casa del programma Vite da Copertina, il rotocalco dedicato ai personaggi dello spettacolo e del jet set giunto alla sua sesta stagione, al via su Tv8 in prima tv assoluta, dal primo settembre, dal lunedì al venerdì, alle ore 17.30. In ogni puntata Elisabetta Canalis racconterà un fenomeno televisivo di costume o la vita di personaggi famosi in grado, ciascuno nel proprio ambito, di lasciare il segno nel mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Tutti gli ospiti che interverranno in puntata porteranno la loro esperienza e il loro punto di vista ciascuno nel proprio settore, come ad esempio il giornalista di moda, l’esperto di chirurgia plastica, la commentatrice di gossip o il direttore di un settimanale. Al loro contributo si unisce anche quello di ospiti strettamente legati al tema o al personaggio di puntata. E se il programma susciterà la curiosità degli scatti social di Elisabetta, siamo certi che il successo sarà assicurato. Intanto i follower di Elisabetta sono in attesa del prossimo scatto.

