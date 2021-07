Giorgia Rossi: "Diletta Leotta? Non le invidio neanche Can Yaman". Vita privata e carriera di Alessio Conti

22 luglio 2021 a

Diletta Leotta troverà una primadonna in più su Dazn, nella stagione ormai imminente 2021-22. Si tratta di Giorgia Rossi, che la piattaforma ha strappato a Mediaset. Rivali? La Rossi ha sempre smentito questa ipotesi: "Io ho un approccio più giornalistico, lei ha un altro tipo di carriera, non siamo paragonabili", ha affermato Giorgia forse punzecchiando la Leotta sulla sua competenza.

Per poi aggiungere: "Non le invidio nulla, neanche il fidanzato", ha sottolineato. Insomma, Can Yaman non scalda più di tanto la nuova giornalista Dazn, legata da tempo al collega Alessio Conti. "Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno - ha detto -. Figli? Ora la priorità è il lavoro, ma sul tema Alessio pressa: mi ripete 'ho 45 anni, poi non avrò più energie'. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50", ha promesso la Rossi.

Ma chi è Alessio Conti? Classe 1976, è un affermato giornalista televisivo per Sport Mediaset e Premium Sport. Il suo esordio nell’emittente è avvenuto nel 2005, cinque anni dopo la laurea conseguita all’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Milano. Alle spalle la maturità classica. Il primo incontro con Giorgia, come riporta GossipBlog, è datato 2016, e sarebbe avvenuto proprio negli studi di Cologno. La loro è la cronaca di una bella amicizia che si è trasformata in una bella storia d'amore. Tra le curiosità sul suo conto, da segnalare come sul profilo Facebook di Alessio campeggi un verso di Vasco Rossi: "Vivere, e Sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio". Altra citazione quella di Charlie Chaplin: "Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei - si legge -. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, che non ha prove iniziali: canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca senza applausi". Citazioni che probabilmente hanno fatto breccia nel cuore di Giorgia Rossi.

