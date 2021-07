Flora Canto ed Enrico Brignano di nuovo genitori: il parto di Niccolò durante "Fatto da mamma"

21 luglio 2021 a

Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati di nuovo genitori. Dopo una bambina è arrivato il maschietto. Lunedì 19 luglio, alle 9.43, è nato nella clinica Mater Dei di Roma Niccolò, secondogenito dell’attore e della showgirl. "La mamma, seguita dal ginecologo Filippo Perniola e il bambino, che pesa 2,91 kg, godono di ottima salute". Lo rende noto la clinica, sottolineando che "mamma e papà sono felicissimi ed emozionati". Poco dopo il parto Flora Canto ha pubblicato un post su Instagram, sottolineando come la nascita del piccolo sia avvenuta proprio durante la trasmissione del programma "Fatto da mamma".

"Pensavo che diventare padre fosse un’emozione irripetibile. Invece oggi mi scoppia il cuore come la prima volta. Grazie, mio amore per aver dato alla luce Niccolò. L’amore non si divide, ma si moltiplica. La felicità anche", ha scritto invece Brignano poco dopo l'arrivo del secondo figlio della coppia.

