Laura Pausini, protagonista del nuovo film di Amazon Prime Video: l'annuncio su Instagram

21 luglio 2021 a

a

a

Laura Pausini sarà protagonista del nuovo film Amazon Original di Amazon Prime Video, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. E' stata la stessa cantante a dare l'annuncio ai suoi fan attraverso il suo profilo Instagram con un post in tre diverse lingue.

Nuovo progetto per la Pausini, fresca vincitrice di un Golden Globe con la canzone "Io sì (seen)" colonna sonora del film ’La vita davanti a sé’. "Da tempo ricevevo proposte per un mio progetto cinematografico ma non trovavo nulla che mi sembrasse così speciale da dedicargli tempo ed energie". Invece adesso qualcosa è cambiato:: "A febbraio del 2020, ho incontrato Amazon Studios e, in una delle nostre riunioni, ho capito che c’era una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante e che finalmente desideravo condividere. Sono felice che da subito abbiano supportato la mia idea artistica con entusiasmo; cercheremo di raccontarla nel modo che sento più sincero, come faccio da sempre con la musica, questa volta con tutta la passione che ho per il cinema".

Laura Pausini, la frase hot sul sesso: "Il mio uomo deve essere un gran maiale a letto"

L’artista è convinta che questo film sorprenderà il pubblico e la sterminata platea dei suoi fan in tutto il mondo. Il lungometraggio sarà infatti disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in 240 Paesi e territori nel 2022. "Poco prima della vittoria dei Golden Globe - racconta ancora Pausini - ho iniziato a lavorare con uno degli autori e registi italiani che stimo di più e dalla nostra collaborazione è nata questa follia, che mi sto apprestando ad affrontare con grande dedizione e che sono certa stupirà anche quelli che credono di conoscermi bene". Amazon Studios ha annunciato l’inizio delle riprese della pellicola, scritta da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio) e Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un’altra), diretto da Ivan Cotroneo. Con questo nuovo progetto, l’artista si cimenta per la prima volta, in un film, che ruota intorno a lei e alla sua storia straordinaria.

Laura Pausini, niente Oscar: ma lei smaltisce subito la delusione con un hamburger | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.