Stasera in tv, 20 luglio, Battiti Live su Italia1: i cantanti ospiti di Elisabetta Gregoraci

Stasera in tv, martedì 20 luglio, su Italia1 torna l'appuntamento con Battiti Live, la kermesse musicale estiva a cura di Radio Norba. Anche la seconda puntata sarà ospitata dal magico palco del Castello Aragonese di Otranto. Alla conduzione ritroveremo Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la giovane webstar Mariasole Pollio che scenderà direttamente tra il pubblico per raccogliere domande, curiosità e aneddoti sugli artisti presenti.

Come al solito grandi nomi della musica italiana contemporanea e ospiti internazionali nella serata pugliese che avrà anche tre esibizioni dislocate in altre suggestive e prestigiose location della Puglia, con Malika Ayane, Shiva e i Pinguini Tattici Nucleari. L'elenco dei cantanti che andranno ad esibirsi: J-Ax e Jake La Furia; Alessandra Amoroso; Aka7even; Fred De Palma; i Sottotono; Gigi D’Alessio; Ermal Meta; Gaia; Tancredi; La Rappresentante di Lista; Gio Evan; Boro Boro con Cara; Jasmine; Dotan; Shade; i Boomdabash e Baby K; Irama; Francesca Michielin; Annalisa e Federico Rossi; Fedez e Orietta Berti.

Anche quest’anno, lo show musicale interamente a cura dell’emittente Radio Norba tornerà per cinque puntate live nella magica cornice delle location pugliesi. Mentre le esibizioni in diretta si sono tenute venerdì 25, domenica 27 e martedì 29 giugno, giovedì 1 e sabato 3 luglio, la messa in onda ufficiale su Italia 1 e in replica sul resto delle reti Mediaset (Mediaset Extra, Italia 2, Mediaset Play Infinity), proseguirà questa sera, martedì 20 luglio in prima serata alle ore 21:15, con la sua seconda puntata. Il festival musicale continuerà poi con altri tre appuntamenti previsti per tutto il mese a cadenza settimanale.

