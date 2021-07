Alena Seredova, il tradimento di Buffon con Ilaria D'Amico brucia ancora: "L'ho scoperto alla radio"

20 luglio 2021 a

A distanza di anni ancora ad Alena Seredova non è andato giù evidentemente il modo con il quale è stata lasciata dall'ex marito Gigi Buffon. Spesso tuttavia anche le domande dei media rientrano nell'argomento della relazione finita con il portiere e del triangolo che si era creato con Ilaria D'Amico. Recentemente la modella di origini ceche aveva dichiarato di non trovarsi a suo agio nella dimensione della famiglia allargata.

"E' contro la mia natura. Chi mi ha detto della loro relazione? L'ho sentito alla radio. Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima. Bisogna essere precisi", ha spiegato Alena a un follower sui social. Insomma, il livore per come sono andate le cose in quell'occasione è ancora presente.

Nel 2005 Alena si è fidanzata con Buffon. Nel 2011 i due sono convolati a nozze, ma tre anni più tardi si sono separati dopo che il portiere della Juventus fu sorpreso in compagnia appunto della conduttrice Ilaria D’Amico. Il tradimento del calciatore nei confronti della moglie fece scalpore, ma qualche anno più tardi Alena Seredova ha ritrovato la serenità accanto al manager Alessandro Nasi. In occasione della nascita del primo figlio di Ilaria e Gigi, Alena Seredova dichiarò a Libero: “Sono felice se le cose gli vanno bene perché se tutto questo pasticcio fosse successo per niente sarebbe stato peggio", ha affermato non senza rancore.

Dalla unione tra Alena Seredova e il portiere Gigi Buffon sono nati due figli: Louis Thomas Buffon, nato nel 2007, e David Lee Buffon, nato nel 2009. Nel gennaio del 2020 ha annunciato la sua terza gravidanza con un post su Instagram: è il primo figlio dell'ex modella ceca e Alessando Nasi. La bambina è venuta alla luce il 19 maggio dello stesso anno con il nome di Vivienne Charlotte.

