Stasera in tv, 20 luglio, Carramba! Che sorpresa! su Rai1: per celebrare il talento di Raffaella Carrà

Stasera in tv - martedì 20 luglio 2021 - torna, su Rai1, Carramba che sorpresa per celebrare il talento di Raffaella Carrà. La rete ammiraglia, oggi alle 21.25 farà rivivere alcuni tra i momenti più belli dello show andato in onda per la prima volta nel 1995 che ha fatto registrare un successo straordinario dagli studi della Rai dell’Auditorium del Foro Italico. Lo show che mette lo spettatore al centro della narrazione televisiva e che ha fatto la storia della tv di fine secolo verrà riproposto nella sua formula originale dove Raffaella Carrà è stata capace di aggiungere delicatezza alle storie dei singoli realizzandone i desideri.

Il buon risultato d’ascolto ottenuto dalla puntata trasmessa in fretta e furia il 5 luglio, il giorno della sua scomparsa, ha portato Rai1 a investire sull’esperimento e a riproporre gli appuntamenti più belli di Carramba! Che sorpresa, uno dei programmi più riusciti e famosi di Raffaella Carrà, per tutta l’estate. Il viaggio iniziato la settimana scorsa proseguirà con tutte le storie, le emozioni e le sorprese di uno show che è riuscito a dimostrare, qualora ce ne fosse stato bisogno, il talento di una padrona di casa attenta, meticolosa e, soprattutto, umana.

La prima puntata, trasmessa il 21 dicembre del 1995, è stata riproposta su Raiuno 26 anni dopo ottenendo 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share nonostante il problema tecnico dell’adattamento del formato che ha portato la replica a iniziare poco prima delle 22 anziché subito dopo la puntata speciale di Techetecheté in onore di Raffaella Carrà a poche ore dalla notizia della sua morte. "Un omaggio all’artista più amata dagli italiani. Un viaggio che è durato molti anni ed è entrato per sempre nei cuori e nella memoria collettiva, aprendo le porte ad un genere televisivo che ancora ci accompagna".

