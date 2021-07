Diletta Leotta, chiacchiere a bordo piscina con l'amica Lorenza: trionfo di curve hot | Foto

20 luglio 2021 a

"Non smettiamo mai di parlare, neanche in vacanza". Questa la didascalia che accompagna l'immagine pubblicata su Instagram da Diletta Leotta, immortalata a bordo piscina insieme all'amica Lorenza Di Prima. Un trionfo di sensualità, con curve esplosive di entrambe a catturare l'attenzione degli 8 milioni di follower della conduttrice Dazn. A complimentarsi con Diletta anche la giornalista Sky Marina Presello, ex collega della Leotta.

Per la fidanzata di Can Yaman è un momento davvero magico. Dopo il viaggio in Turchia insieme all'attore, Diletta si è concessa altri giorni di relax in Italia, stavolta senza il compagno. Lunedì 19 luglio ha deliziato i suoi fan con un tuffo in piscina ripreso al rallentatore, in modo da esaltare ancor più le sue forme incontenibili. Il risultato è stato davvero entusiasmante.

Intanto il padre di Can Yaman, Guven, nei giorni scorsi ha parlato di nozze imminenti per la coppia più discussa dell'estate. L’uomo ha fatto sapere: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”, ha sottolineato. Insomma, la vita sentimentale e professionale della coppia sembra più intensa che mai. E anche sui social, come testimoniato da Diletta sia nella vacanza in Turchia che più recentemente, la temperatura tra i due resta bollente. Impossibile rimanere indifferenti alle foto sexy postate dalla conduttrice. Il viaggio in Turchia ha fatto letteralmente impazzire non solo la coppia, ma anche i suoi fan. Ora la parentesi con le amiche, con Lorenza Di Prima che quanto a bellezza e fisico ha poco da invidiare all'amica più famosa. Lorenza infatti appare spesso accanto alla Leotta nei suoi scatti social, mentre è ora assente Rossella Fiamingo, impegnata alle Olimpiadi di Tokyo nella scherma. In quest'ultimo scatto Diletta ha postato anche l'emoji con un cuore trafitto dalla freccia di Cupido. Chissà se in queste chiacchierate c'entra pure la storia con Yaman.

