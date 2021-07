Elisabetta Canalis bomba sexy, nuda durante il massaggio rilassante: fisico da sogno | Foto

20 luglio 2021 a

Elisabetta Canalis si gode le vacanze con le amiche e la figlia Skyler Eva nella sua Sardegna. E così tra un gioco, una chiacchiera e delle belle cene in compagnia, l'ex Velina di Striscia la Notizia ha il tempo pure per un massaggio rilassante, dopo una giornata "faticosa" a rincorrere la sua bambina. E il massaggio è l'occasione per esaltare di nuovo il suo fisico perfetto.

Elisabetta infatti si mostra nuda, coperta solo da un asciugamano, mentre si abbandona alle mani sapienti della massaggiatrice. Un meritato momento di relax, anche per i suoi 3 milioni di follower, impazziti per i suoi ultimi post su Instagram. Pochi giorni fa infatti la Canalis si era fatta immortalare addirittura sopra un tetto completamente nuda, mandando letteralmente in tilt l'intero Instagram.

Tanti in quella circostanza erano stati anche i commenti dei fan e degli amici vip. Intanto Elisabetta nella prossima stagione sarà protagonista di un nuovo programma che la vedrà, otto anni dopo l'ultima avventura, di nuovo in prima fila nella televisione italiana.

Per Tv8 condurrà infatti la nuova edizione di Vite da copertina, tutta la verità su..., una trasmissione nata nel 2016 e che nelle prime edizioni ha visto al timone Alda D'Eusanio, poi Giovanni Ciacci con Elenoire Casalegno e poi Rosanna Cancellieri. Un gradito ritorno in tv per Elisabetta che nel 2013 aveva condotto Zelig come ultima avventura televisiva che l'aveva vista anche al Festival di Sanremo, a Le Iene, al Festivalbar e nel programma sportivo Controcampo. Canalis - dopo le relazioni da copertina con il calciatore Bobo Vieri e l'attore George Clooney - si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri, la coppia ha appunto una figlia (Skyler Eva) nata nel 2015. Elisabetta vive negli Stati Uniti da tempo, ma è chiaro che questa nuova esperienza televisiva la vedrà molto più spesso in Italia.

