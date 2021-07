Temptation Island, Floriana rompe con Federico: "Mi fai schifo" e va via dal falò sola

19 luglio 2021 a

a

a

Quarta puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island. Protagonisti, tra gli altri, Floriana e Federico. Lei è arrivata addirittura a richiedere il falò di confronto immediato. La fidanzata, prima di arrivare a questa sofferta decisione, ha dovuto vedere ben tre video nel pinnettu. In ognuno di questi Federico si è mostrato sempre più vicino e interessato alla single Vincenza. E non sono mancate nemmeno frecciatine taglienti alla sua fidanzata. Tra queste, ad esempio, il fatto che Floriana sia troppo magra mentre a lui piacciono quelle più in carne. Dopo aver pianto per molto tempo Floriana è andata al falò finale. Tuttavia, pur aspettandolo per un’ora, Federico ha fatto un gesto inaspettato: non si è presentato. Il fidanzato ha dunque rifiutato il confronto e Floriana è tornata nel villaggio.

"Mi sta facendo schifo. Cosa ho fatto per essere trattata così di me**a? Mi sta facendo troppo male” ha commentato Floriana, incredula del comportamento del fidanzato. I ragazzi del villaggio hanno fatto notare a Federico che Floriana avrà visto la grande intesa tra lui e Vincenza. “Per questo sta bloccando tutto” ha concluso Federico. Alla seconda richiesta del falò di confronto però Federico si presenta. Ed è un momento accesissimo.

Temptation Island 2021, Manuela e Stefano ai ferri corti: "Al falò vi giuro che lo riduco una me**a" | Video

Floriana e Federico sono al falò di confronto. “Per me non ha più senso stare qua”, dice lei. Lui è agitato mentre si rivede nei video e non riesce a spiegare le sue ragioni alla sua fidanzata. Floriana è un fiume in piena: “fai schifo! non ci sarà un dopo fuori di qui”. Federico sostiene di essersi messo in gioco per capire i suoi sentimenti, lei non gli crede. “Ho già capito tutto”, insiste Floriana. “Io e te non stavamo più bene insieme, per questo mi sono messo in gioco”, spiega ancora Federico. Bisciglia osserva il confronto senza intervenire. Il dialogo è duro, Federico dice di non provare niente per Vincenza e di aver capito di amare Floriana. Ma ormai la rottura è inevitabile. Floriana decide di lasciare Temptation Island 2021 senza Federico.

Temptation Island, crisi tra Claudia e Ste: matrimonio a rischio annullamento? C'è il falò | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.