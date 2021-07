Stasera in tv, 19 luglio, Quarta Repubblica su Rete4: intervista a Salvini

19 luglio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 19 luglio 2021, su Rete4 torna Quarta Repubblica (ore 21,20), la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. A fare da traino saranno gli argomenti di stretta attualità, green pass e referendum sulla giustizia in particolare. Ma quali sono gli ospiti?

Ospite principale della puntata sarà il leader della Lega Matteo Salvini. Tra i temi affrontati durante la trasmissione, la questione del green pass obbligatorio e le vacanze degli italiani alle prese col virus che rialza la testa spinto dalla variante Delta. Crescono i contagi, il tasso di positività e, nelle ultime ore, lieve aumento anche dei ricoveri.

Al centro della puntata, inoltre, le interviste al coordinatore di Forza Italia e vicepresidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani e al leader di Italia Viva Matteo Renzi. Con rivelazioni esclusive, “Quarta Repubblica” dedicherà ancora spazio al caso di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa nel Reggiano. Il fidanzato Saqib ha focalizzato le sue attenzioni sul padre della ragazza, Shabbar Abbas, definito un uomo pericoloso. “Ho molta paura, in quanto il padre è legato alla mafia pakistana. È una persona pericolosa e ho paura anche per i miei genitori che sono in Pakistan. Saman in alcune chiamate mi ha fatto chiaramente capire che suo padre ha già ucciso altre persone sia in Italia che in Pakistan” ha detto Saqib. Infine, arricchiranno il dibattito due reportage da Parigi, dove infuria la protesta contro Emmanuel Macron. Come ogni settimana spazio anche ai commenti di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

