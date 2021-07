Temptation Island 2021, Manuela e Stefano ai ferri corti: "Al falò vi giuro che lo riduco una me**a" | Video

19 luglio 2021 a

a

a

Manuela e Stefano protagonisti nella puntata di Temptation Island in onda lunedì 19 luglio su Canale5, a partire dalle 21,30. Sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione narrata da Filippo Bisciglia è stato pubblicato un nuovo video riguardante la coppia.

Nel filmato in questione si vede la ragazza furiosa lasciare il pinnettu dopo aver visto delle immagini del suo compagno: “Dove stanno andando? Al falò, ve lo giuro, che lo faccio una me**a”. Manuela non aveva ancora ricevuto video del suo fidanzato, ma il rapporto di lei con il single Luciano potrebbe aver innescato una reazione in Stefano. "La faccio piangere", aveva sussurrato lui nel corso di una puntata scorsa.

“Mi vergogno, sono cornuta” , subito un litigio tra Manuela e Stefano a Temptation Island

A decidere di partecipare al reality dei sentimenti è stata Manuela per mettere alla prova il suo fidanzato. La coppia, insieme da quattro anni e mezzo, è in crisi da quando, la 31enne pugliese, ha scoperto alcuni tradimenti da parte di Stefano che risalgono all’intera durata della loro storia. I tradimenti hanno inevitabilmente inclinato la fiducia e i due non sono riusciti più a trovare serenità e armonia nella relazione. Lui è spesso apparso aggressivo, arrogante e dispotico, lei, rabbiosa e vendicativa.

Temptation Island 2021, la teoria di Stefano: "Amore? All'80% è sesso. Il resto viene dopo" | Video

Insomma, tutto sembrerebbe andare verso una separazione. Nonostante le varie ipotesi, l'influencer campana Deianira Marzano. ha divulgato un'importante segnalazione. La coppia infatti sarebbe stata avvistata insieme a Brindisi. Davvero un'insolita conclusione dopo, soprattutto l'ultima puntata in cui Manuela si è lasciata andare a confidenze intime sul loro rapporto, raccontando che "fanno l'amore in modo sporco". Dal canto suo, Stefano, ha spesso sottolineato la poca avvenenza della sua fidanzata, la sua immaturità e la sua poca intelligenza. Insomma, la coppia non pare essere l'esempio migliore di storia da copertina, ma stando alla segnalazione della Marzano, i due si sarebbero dati una ulteriore possibilità nonostante le cattiverie reciproche durante Temptation Island. Intanto c'è da gustarsi la puntata di lunedì 19 luglio con i due protagonisti.

Tommaso e Valentina lasciano il falò da single. Selvaggia Lucarelli: "Relazione tossica"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.