Diletta Leotta, tuffo in piscina al rallentatore: effetto sexy e seno incontenibile | Foto

Diletta Leotta non smette mai di far impazzire i suoi 8 milioni di follower. La splendida conduttrice Dazn infatti, dopo il viaggio in Turchia insieme al suo fidanzato Can Yaman, si è concessa altri giorni di relax in Italia, stavolta senza l'attore turco. E così ha deliziato i suoi fan con un tuffo in piscina ripreso al rallentatore, in modo da esaltare ancor più le sue forme esplosive. Il risultato è stato entusiasmante. Tuffo elegante e fisico da urlo per Diletta, pronta a ripartire tra un mese con la stagione calcistica su Dazn.

Intanto il padre di Can Yaman, Guven, ha parlato recentemente di nozze imminenti per la coppia più discussa dell'estate. L’uomo ha fatto sapere: “Il primo passo è stato fatto. Sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”, ha sottolineato.

Insomma, la relazione va avanti a gonfie vele e l’intenzione di mettere su famiglia è reale, nonostante le voci degli scettici diffuse ad arte. Nel frattempo, Yaman si prepara a calarsi nel ruolo di Sandokan che debutterà presto sul piccolo schermo. La Leotta, invece, è pronta appunto per tornare a seguire le partite di Serie A da bordo campo, sempre in casa Dazn. Ma non solo tv, perché Diletta è attesa proprio in questi giorni a Rimini da un altro impegno lavorativo, mentre il suo Can è diventato il testimonial di un nuovo profumo griffato Dolce e Gabbana. Insomma, la vita sentimentale e professionale della coppia sembra più intensa che mai. E anche sui social, come testimoniato da Diletta sia nella vacanza in Turchia che più recentemente, la temperatura dei due resta bollente. Impossibile rimanere indifferenti alle foto sexy postate dalla conduttrice. Il viaggio in Turchia ha fatto letteralmente impazzire non solo la coppia, ma anche i suoi fan.

