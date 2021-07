Stasera in tv, 19 luglio, Temptation Island su Canale5: un'altra coppia al falò di confronto. Le anticipazioni

19 luglio 2021 a

Stasera in tv, lunedì 19 luglio 2021, su Canale5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island (ore 21,25).. Sono quattro le coppie ancora in gara nel reality condotto da Filippo Bisciglia e che stanno affrontando il viaggio nei sentimenti: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico.

Dopo il falò di confronto di Claudia e Ste, che hanno deciso di lasciare il villaggio delle tentazioni insieme definendosi già marito e moglie, è tempo di bilanci anche per le altre coppie rimaste in gioco. E qualche anticipazione è iniziata a filtrare. Sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island è stato pubblicato infatti un nuovo video riguardante la coppia formata da Manuela e Stefano. Nel filmato in questione si vede la ragazza furiosa lasciare il pinnettu dopo aver visto delle immagini del suo compagno: "Dove stanno andando? Al falò, ve lo giuro, che lo faccio una me**a" dice alle compagni di gioco sbraitando. Manuela non aveva ancora ricevuto video del suo fidanzato, ma il suo rapporto speciale con il single Luciano potrebbe aver innescato una reazione in Stefano. La coppia riuscirà a resistere alle tentazioni?

L'ipotesi che una terza coppia lasci il programma è dunque molta alta. Chi chiederà il falò? Sarà Floriana che spesso piange e si lamenta dell’amicizia nata tra il suo Federico e la single Vincenza? Sarà Jessica che vede esclusivamente immagini che ritraggono il suo fidanzato Alessandro continuare a pensare alla sua forma fisica senza mai neanche menzionarla? O toccherà a Natascia che ai falò non ha mai avuto l’opportunità di vedere come se la sta vivendo Alessio? Le quattro coppie che stanno affrontando il viaggio nei sentimenti sono: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio e Floriana e Federico. I 25 single (12 tentatrici e 13 tentatori), invece, si chiamano Carlotta, Vincenza, Anastasia, Angelica, Gabriella, Giuly, Lucrezia, Tania, Federica, Rita, Giulia, Gabry, Luke, Luca, Luciano, Davide, Angelo, Alessandro, Alessio, Samuele, Luchino, Giuseppe, Manuel, Salvatore e Marco.

