Elisabetta Gregoraci, ingresso trionfale al Twiga: look mozzafiato tra tavole da surf e dolci | Foto

Elisabetta Gregoraci sfodera l'artiglieria pesante. Sul suo profilo Instagram da quasi 2 milioni di follower, la showgirl continua a pubblicare scatti vietati ai deboli di cuore, dove il suo fisico mozzafiato è esaltato in maniera pazzesca. L'ultima serie di foto social è ambientata al Twiga, famoso locale di proprietà di Flavio Briatore a Forte dei Marmi.

Elisabetta fa il suo ingresso nella spiaggia in modo trionfale, con un look in blu tra shorts e top, decisamente ad alto tasso di sensualità. Poi la Gregoraci si mostra con una tavola da surf e un vassoio di dolci, a stuzzicare i suoi fan. Le immagini stanno a significare come Elisabetta sia ancora di casa tra i locali di proprietà dell'ex marito Briatore.

La showgirl e conduttrice di Battiti Live è protagonista di una estate davvero ricca di impegni, appunto tra lavoro (Battiti live e shooting fotografici) e vacanze, a volte con gli amici, altre con il figlio Nathan Falco, avuto dal matrimonio con l'imprenditore di Cuneo. Anche in uno degli ultimi scatti pubblicati sempre su Instagram, Elisabetta era stata immortalata con look decisamente hot, all'interno di una stalla con bikini rosso e shorts leopardati. Una foto che aveva scatenato i suoi quasi 2 milioni di follower, tra like e commenti entusiastici.

Tra questi c'era pure quello di Francesco Oppini, suo compagno di avventura nella casa del Grande Fratello Vip: "Hai capito la Puglia", frase sarcastica in risposta al "Buongiorno Puglia" scritto dalla Gregoraci nella didascalia che accompagnava l'immagine. Per la Gregoraci tuttavia tutto tace sul fronte sentimentale, con le voci su un presunto flirt con il pilota Stefano Coletti che non hanno trovato conferma dalla stessa conduttrice. La Gregoraci tiene a informare i suoi follower su tutti i vari aspetti della quotidianità, ma sulla vita privata rimane ancora piuttosto abbottonata.

