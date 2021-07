Maria Elena Boschi, artigli su Instagram per il suo Giulio. Ora lei è l'idolo di Selvaggia Lucarelli | Foto

19 luglio 2021 a

a

a

Una Maria Elena Boschi quanto mai combattiva su Instagram. L'ex ministro, fidanzata con l'attore Giulio Berruti, ha infatti mostrato gli artigli commentando l'ultima foto sui social del bel compagno. Scatto sensuale per Berruti, che ha mostrato il suo fisico da urlo in un selfie, così la Boschi ha tenuto a precisare come "Mio" il fidanzato, con tanto di cuore.

Un commento che non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, sempre attenta sui social ammiratrice di Berruti sin da quando l'attore ha partecipato a Ballando con le stelle. E così la giornalista ha commentato così le parole dell'ex ministra: "Maria Elena insegnaci a marcare il territorio", postando pure le foto con i commenti in questione.

C'è pure una risposta piccata della Boschi a una fan dell'attore, che la aveva punzecchiata in questo modo: "Se devi dire che ti appartiene, è perché in realtà non lo è". E così la Boschi ha replicato con un ironico ma non troppo: "Te piacerebbe". Insomma, quando si tratta del suo fidanzato, Maria Elena non fa fatica a scendere in campo anche sui social. La coppia in vacanza ha deciso di fare un viaggio in yacht visitando alcune delle località più belle ed interessanti della nostra Italia, come l’isola di Ponza. La coppia, che ormai non si nasconde più, è stata paparazzata e avvistata in teneri momenti d’amore.

Maria Elena Boschi, il fidanzato è Giulio Berruti: dal flirt con Jennifer Lawrence ad Anna Safroncik

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, come ha riportato Velvet Gossip, sono stati quindi avvistati in atteggiamenti molto affettuosi a bordo di uno yacht nei pressi dell’Isola di Ponza. La loro storia d’amore è ormai arrivata al secondo anno di felicità e ci sono anche già state le presentazioni delle famiglie. La Boschi e Berruti sono talmente innamorati che, durante un’intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, l'ex ministra aveva parlato apertamente di voler mettere al mondo un figlio con l'attore.

Maria Elena Boschi, il sogno: "Matrimonio e un figlio con Giulio Berruti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.