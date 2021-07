Anna Tatangelo, pose sexy e fisico pazzesco: poi scambio di cuori con Livio Cori | Foto

19 luglio 2021 a

a

a

L'exploit musicale con il nuovo album Annazero pieno di singoli di successo come Serenata e Sangria è solo uno degli aspetti in cui Anna Tatangelo sembra davvero incontenibile. Sui social la cantante di Sora è infatti sempre protagonista con scatti super sexy. L'ultimo pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, la ritrae in una serie di pose sensuali che esaltano il fisico pazzesco della splendida ex moglie di Gigi D'Alessio.

Foto che fanno il pieno di like e commenti, tra cui quello della collega Emma Marrone e di Livio Cori, da molti indicato come nuovo amore della Tatangelo. Uno scambio di cuori che in molti tra i fan hanno notato, anche se i due non sono ancora usciti allo scoperto. Ma non ci sono solo i social e la musica per Anna, visto che nella prossima stagione televisiva sarà in prima linea nella domenica di Canale5. Non ci sarà più il regno di Barbara D'Urso che negli ultimi anni ha spadroneggiato, ma infatti sarà dato spazio ad Anna Tatangelo e Silvia Toffanin.

Anna Tatangelo, "Gigi D'Alessio non mi manca". Chi è il nuovo amore, la foto in bikini che infiamma Instagram

Al posto di Domenica Live dall'autunno ci saranno due programmi: prima Scene da un matrimonio, nuovo show per famiglie, poi Verissimo che andrà così a raddoppiare l'impegno del sabato. Scene da un matrimonio vedrà appunto Anna Tatangelo "raccontare i matrimoni italiani in maniera moderna, femminile ma anche familiare".

Anna Tatangelo, addominali scolpiti e seno esplosivo: poi cena sexy con Beba | Foto

Nelle scorse settimane invece dopo uno scambio di commenti tra lei e Francesco Renga che commentava una foto audace della cantante di Sora, qualche fan non aveva esitato a consigliare alla stessa Anna di "accasarsi" con l'ex compagno di Ambra Angiolini. Secondo i bene informati tuttavia la Tatangelo avrebbe un flirt in corso con il collega Livio Cori. Quel che è certo è che lei vorrebbe in futuro dare un fratellino o una sorellina al figlio Andrea avuto con D'Alessio, come lei stessa ha recentemente dichiarato a Verissimo, nel corso di una intervista concessa a Silvia Toffanin. E lo scambio di cuori su Instagram sembra promettere bene, da questo punto di vista.

Barbara d'Urso cancellata dalla domenica di Canale5: al suo posto Anna Tatangelo e Silvia Toffanin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.