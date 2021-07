Meghan Markle, la moglie del principe Henry in Italia: Maria De Filippi la sta corteggiando per C'è Posta per Te

18 luglio 2021 a

a

a

Una duchessa per la regina della televisione italiana. L'attrice americana Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Henry nei prossimi mesi potrebbe sbarcare a Mediaset. Infatti Maria De Filippi starebbe tentando il colpaccio per la stagione 2021/2022 di C'è Posta per Te: avere Meghan tra gli ospiti dell'ormai classico format del sabato sera di Canale5. L'indiscrezione la rivela Chi nel numero in edicola.

Barbara d'Urso cancellata dalla domenica di Canale5: al suo posto Anna Tatangelo e Silvia Toffanin

Mentre De Filippi sta trascorrendo alcune settimane di relax in Toscana nella sua casa dell'Argentario ma a distanza sta seguendo i preparativi dei diversi programmi per la prossima stagione. E la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini sostiene che la conduttrice stia studiando le strategie per portare Meghan negli studi di Canale 5. La prossima edizione di C'è Posta per Te scatterà a gennaio 2022 con il solito e collaudato forma e una presenza come quella di Megha sarebbe un evento storico per la televisione, quella italiana in particolare. Non manca che aspettare l'annuncio ufficiale nel caso in cui la trattativa andasse a buon fine.

D'altronde De Filippi in 24 edizioni del programma non si è fatta mancare importanti ospiti internazionali nel corso delle stagioni. Da Johnny Deep a Julia Roberts, passando per Antonio Banderas e Patrick Dempsey, sino a Robert De Niro. Ma Meghan sarebbe davvero un colpaccio unico che vedrebbe tutta la Casa Reale inglese collegata e curiosa di vedere come se la caverebbe la duchesse con cui le polemiche sono all'ordine del giorno.

Striscia la Notizia, "chi sono le nuove veline". Le manda Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.