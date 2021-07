Camila Raznovich, l'infanzia negli ashram indiani e l'amore per le figlie e Loic Fleury

18 luglio 2021 a

Camila Raznovich dal 2014 è uno dei volti di Kilimangiaro, la storica trasmissione che, nelle sue varie versioni, si occupa di viaggi e ambiente su Rai3. La conduttrice nata a Milano prese il posto di Licia Colò diventando un pilastro del programma. Compresa la stagione estiva.

Camila, 46 anni, negli articoli e interviste pubblicati in occasione del lancio della sua autobiografia Lo rifarei, pubblicata nell'autunno del 2006, racconta che i genitori si sono conosciuti e sposati in Argentina, ma si erano allontanati a causa delle tensioni presenti nel paese sudamericano negli anni Settanta. Fino all'età di 10 anni visse con la famiglia in diversi ashram in India e non solo, in quanto i genitori erano discepoli di Osho Rajneesh, per poi tornare in Italia. Camila, che è imparentata con l'attrice Nadine Warmuth, è stata sposata con un ragazzo australiano, dal quale si è separata nel 2001, quando decise di lasciare New York per tornare in Italia e lavorare per MTV Italia. Nel 2009 nasce la sua primogenita, Viola; mentre la sua secondogenita, Sole, è del 2012, avute entrambe dall'ex compagno, l'architetto Eugenio Campari. Attualmente è legata sentimentalmente all'imprenditore francese Loic Fleury, conosciuto in un'isola greca, con il quale si è sposata lo scorso maggio ("ci ho messo quattro secondi ad innamorarmi di lui" ha rivelato in una intervista).

Nella sua carriera Camila - dopo aver anche partecipato a un'edizione di Karaoke - ha esordito con Hanging Out su Mtv. A inizi anni Duemila ha condotto su Italia1 anche Night Express e Le Iene, su Mtv i suoi grandi successi sono stati Mtv Regeneration e Loveline. Su La7 ha condotto Le Relazioni pericolose, su Rai3 quattro edizioni di Amore Criminale, poi dal 2014 è diventata il volto di Kilimangiaro (Rai3). Ha condotto anche alcune edizioni di Telethon e del Concerto del Primo Maggio e Il Borgo dei Borghi (tutto su Rai3).

