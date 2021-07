Stasera in tv, 18 luglio, Scoprendo Forrester su La7: un film con Sean Connery ispirato a storie vere

18 luglio 2021 a

Stasera in tv, domenica 18 luglio 2021, va in onda su La7 il film Scoprendo Forrester (dalle ore 21,15). Pellicola americana del 2000, genere drammatico, regia di Gus Van Sant, nel cast oltre a Sean Connery ci sono anche Rob Brown, Anna Paquin, Matt Damon e Murray Abraham. Una storia vera? Quasi. La trama di questo film infatti s'ispira alla storia di J.D. Salinger e a John Kennedy Toole, due noti scrittori riservati. Nel nostro caso i protagonisti sono il giovane Jamal Wallace, lettore e scrittore con la passione per la pallacanestro e William Forrester, scrittore con origini scozzesi e vincitore del premio Pulitzer per aver scritto il libro Avalong Landing che però dopo il successo sceglie di far vita ritirata.

La trama: William Forrester è un anziano scrittore che ha pubblicato un unico grande romanzo a 23 anni e si è poi ritirato dal mondo, rifugiandosi in un anonimo appartamento del Bronx. Jamal invece è un ragazzo afro-americano povero, piccolo genio del basket, studente in un college di Manhattan ma soprattutto romanziere in erba, che nel misterioso Forrester trova un maestro di letteratura e un secondo padre. Sullo sfondo, l'istituzione: il college di Manhattan dove Jamal studia, il professore carogna che lo perseguita, la ragazza ricchissima che gli fa intravedere mondi sconosciuti.

Il film, per gli appassionati di New York è perfetto per vedere alcuni dei luoghi più iconici della Grande Mela. Scoprendo Forrester è stato girato a Manhattan, nel Bronx e a Brooklyn, con alcune scene e scatti realizzati nella periferia di Toronto. Parti del film sono state girate ad Hamilton e in Ontario nell'aprile 2000. Le riprese all'interno della scuola sono state girate alla Regis High School di New York. Alcune riprese sono state effettuate allo Yankee Stadium, poi demolito nel 2008.

