Stasera in tv, 18 luglio, Kilimangiaro Estate su Rai3: puntata dedicata al mare. Gli ospiti

Stasera in tv, domenica 18 luglio 2021, prosegue l'appuntamento con Kilimangiaro Estate, il programma che porta il pubblico in viaggio in Italia e nel mondo. Nella versione estiva - in onda su Rai3 dalle ore 21,20 - c'è sempre Camila Raznovich alla conduzione che racconterà come il mondo attraverso la lente del viaggio grazie a preziosi documentari, realizzati dai film-maker della trasmissione, e al contributo dei suoi ospiti.

Nella puntata odierna il programma va nei mari più suggestivi del mondo colorandosi di turchese. Il viaggio inizia nell'Oceano Pacifico con le avventure acquatiche nelle Isole Raja Ampat, in Indonesia. Questa settimana il programma si tingerà di turchese e arriverà nei mari più suggestivi del mondo. Si parte con le “avventure acquatiche” visitando le Isole Raja Ampat, in Indonesia, nell’Oceano Pacifico. Lunga e qualificata la scaletta degli ospiti a iniziare dal re del mare, il velista Giovanni Soldini. Poi Camilla accoglierà in studio anche Giulio Guidorizzi, professore ordinario di Letteratura Greca all’Università di Torino; e Silvia Romani, professoressa di Religioni del Mondo Classico all’Università Statale di Milano. Entrambi sono gli autori de “Il mare degli Dei. Guida mitologica alle isole della Grecia”, che condurranno nel Mediterraneo per un tour delle isole greche attraverso i miti. Poi si prosegue con i racconti della pallavolista Valentina Diouf che ci porterà in Brasile e in Corea, dove ha vissuto. Con Sara Melotti, fotografa, viaggiatrice, scrittrice, documentarista, autrice de “La felicità è una scelta”, si andrà in Marocco, da Chefchaouen a Essaouira. Infine, la biologa marina Mariasole Bianco porterà i telespettatori nella barriera corallina australiana.

Una puntata imperdibile quella di Kilimangiaro soprattutto per tutti gli appassionati del mare e delle vacanze in acqua in posti spettacolari e lontani dalla classiche mete più reclamizzate dal turismo moderno.

