Domenica In il meglio, anticipazioni e ospiti del 18 luglio su Rai 1

Domenica In - Il meglio torna oggi, 18 luglio, con la terza delle cinque puntate in onda in questo mese su Rai 1. Ecco alcune anticipazioni e gli ospiti di questa puntata che andrà in onda, come sempre, a partire dalle 14. Verrà riproposta Mara Venier insieme ad alcuni degli ospiti intervistati in questa lunga e importante edizione: Massimo Ranieri, Sabrina Ferilli, Pierfrancesco Favino, Ornella Vanoni, Pupo e il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

