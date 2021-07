Massimo Giletti, Non è l'Arena scompare dal palinsesto: addio a La7 e ritorno in Rai? L'indizio e le indiscrezioni

18 luglio 2021 a

a

a

Massimo Giletti, addio in vista a La7 dopo quattro anni? Pare proprio di sì, dal momento che nel palinsesto della tv di proprietà di Urbano Cairo manca il programma di punta condotto dal giornalista, ossia Non è l'Arena, che negli ultimi anni è stato l'appuntamento fisso della domenica sera del settimo canale.

Giletti, addio a La 7? C'è l'ipotesi di un clamoroso ritorno in Rai

Peraltro durante l’ultima puntata dello scorso giugno, lo stesso Giletti ha salutato il pubblico confessando di aver trascorso anni meravigliosi su La7. Al momento nel palinsesto al suo posto, alla domenica, c’è la dicitura: “Film/Produzione Evento La7 dal 19 settembre“. Il tutto lascia quindi presagire un "divorzio", che apre gi spiragli a un possibile ritorno in Rai per il giornalista. E ad alimentare le indiscrezioni è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Specchio. Al giornalista che gli ha chiesto del suo futuro professionale, lui ha risposto di non escludere completamente un ritorno alla tv di Stato, dove potrebbe sbarcare questa volta sul secondo canale. Peraltro pare che abbia rifiutato un rinnovo quinquennale del suo contratto propostogli dall’editore.

Non è l'Arena, "Ci lasciate sempre fuori dalla porta". Giletti contro Speranza per l'accredito "scomparso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.