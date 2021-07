Alessia Marcuzzi, in mutandine e senza reggiseno. Il marito: "Spogliati". La foto su Instagram

18 luglio 2021 a

Alessia Marcuzzi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza al mare in Sicilia, insieme al marito. Ma proprio ieri sera ha fatto impazzire i fan su Instagram con una foto scattata in mutandine e senza reggiseno.

La bella conduttrice si è fatta immortalare in una posa sensuale in riva al mare, accompagnando la foto con il post: "Si, sono in mutande, ma mio marito mi ha detto “spogliati, ti faccio una foto pazzescaaaaaaa”. Non dirmelo due volte". Dopo poche ore sono arrivati quasi 200 mila like. La Marcuzzi su Instagram conta circa 5,2 milioni di follower.

