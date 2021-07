Linea Verde Estate, domenica 18 luglio viaggio su Rai 1 nelle Marche: da Fano a Senigallia

18 luglio 2021 a

a

a

Linea Verde Estate torna domenica 18 luglio alle ore 12.20 su Rai 1 con una nuova puntata dedicata alle Marche. Marco Bianchi e Angela Rafanelli porteranno i telespettatori da Senigallia ad Arcevia, da Fano a Sant’Angelo in Campo, a Jesi. Sfilate di giganti carri allegorici in cartapesta, maschere, musica, centinaia di chili di dolciumi ed il rogo finale in cui viene bruciato il grande Pupo: a Fano, lo spettacolo unico e indimenticabile del Carnevale più antico d’Italia.

Marco Bianchi e Luca Guidara si sono lasciati. Per il conduttore di Linea Verde Estate c'è un nuovo amore

Cinquecento ettari di dolci colline, un microclima favorito ad Est dalle correnti marittime e ad Ovest dalla protezione degli Appennini, proprietà nutritive uniche: ad Arcevia, in un’azienda agricola, nel mezzo di un mare di spighe color oro, l’unicità del cereale più antico d’Italia, il farro, risultato di un lavoro paziente e rigoroso che ha richiesto oltre un decennio di attenta selezione. Uno spaccato, curioso e divertente, una meravigliosa finestra sul passato, 12 pescherie che si approvvigionano direttamente dalle barche da pesca. A Fano, il tripudio di colori e sapori del mercato del pesce all’ingrosso, inaugurato nel 1939 e, con gli amici della "Confraternita del Brodetto", la preparazione di una succulenta zuppa di pesce. Il fascino dei castelli di Loretello e di Piticchio, una cooperativa agricola nata dall’iniziativa coraggiosa e pionieristica di giovani soci fondatori: al confine tra Arcevia e San Lorenzo in Campo.

A Linea Verde Estate viaggio nelle meraviglie di Maratea

A Marzocca di Senigallia, con Moreno Cedroni, due stelle Michelin, la realizzazione dell’Orto Marittimo e l’importanza delle materie prime per una cucina sana e genuina. Infine, uno scorcio morbido di campagna marchigiana, trenta tipi di formaggi prodotti tra Ancona e Jesi, con la secolare tradizione di una famiglia locale che esprime una delle migliori arti casearie del territorio marchigiano.

Linea Verde Radici, il 17 luglio Rai1 alla scoperta della Sardegna: da Oristano a Bosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.