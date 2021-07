Paolo Fox: "Non ho account social, ecco l'applicazione dove seguire il mio oroscopo quotidiano"

17 luglio 2021 a

a

a

Paolo Fox, ospite nella mattina di sabato 17 luglio a Uno Weekend su Rai 1, ha parlato del suo rapporto con i social network. E il noto astrologo ha confessato di non essere molto portato per questo genere di canali: ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini, prima di stilare la consueta classifica settimanale dei segni zodiacali, ha speso qualche secondo per fare una dovuta precisazione.

Paolo Fox, oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio: la classifica dei segni | Video

"Non uso i social e non ho profili Twitter o Instagram. Ho però un'applicazione ufficiale dove potete leggere ogni giorno il mio oroscopo, che si chiama 'Gli astri di Paolo Fox", ha detto. In effetti sui social ci sono diversi profili che sembrano rimandare al noto astrologo e alle sue previsioni e proprio per questo, non essendo gestiti nè da lui nè dal suo staff, Fox ha voluto precisare che non sono canali ufficiali. Tant'è che spesso si nota come non siano aggiornati costantemente o con la dovuta attenzione. Nella sua app, invece, scaricabile gratuitamente su Ios e Android, è possibile leggere l'oroscopo del giorno, quello delle 24 ore successive e quello della settimana in corso.

Paolo Fox, l'astrologo con un passato da attore: vita privata e professionale del re dell'oroscopo

Al tempo stesso Paolo Fox ha anticipato come stia già lavorando al libro con le previsioni astrali per il prossimo anno. Proprio su questo tema ha già fatto qualche cenno parlando della classifica dei segni, come si può ascoltare e rivedere nel video contenuto nel primo degli articoli correlati in questa pagina.

Paolo Fox, oroscopo della settimana 12-19 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.