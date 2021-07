Spike Lee, gaffe al festival del cinema di Cannes: annuncia in anticipo il vincitore

17 luglio 2021 a

a

a

Spike Lee, gaffe al festival del cinema di Cannes, in Francia. Lo sceneggiatore e produttore americano, infatti, ha annunciato in anticipo la pellicola vincitrice del festival. La vittoria della Palma d’Oro è stata infatti annunciata, per errore, a inizio cerimonia, molto prima del previsto, e poi confermata alla fine, invertendo così la tradizione.

Mel Gibson, nove figli con tre donne ma un solo matrimonio con l'infermiera Robyn Moore

All’annuncio del premio alla fine, il regista si è scusato dicendo "questa è la mia seconda possibilità", ma di nuovo rischiando di rovinare il momento e di non aspettare l’arrivo di Sharon Stone che ha consegnato il premio. Fermato in tempo, Spike Lee ha evitato il secondo errore e ha annunciato con l’attrice, definitivamente, la vittoria. L'Italia è rimasta invece a "bocca asciutta". La giuria presieduta proprio da Spike Lee non ha infatti premiato "Tre piani" di Nanni Moretti. Unico sprazzo tricolore, la Palma d’Oro d’onore a Marco Bellocchio, consegnata da Paolo Sorrentino in mezzo a una standing ovation. Il regista ottantunenne ha ringraziato, commosso, parlando in italiano: "Voglio condividere il premio con la mia famiglia allargata. Le cose mi sono riuscite - ha aggiunto - hanno sempre avuto due concetti: immaginazione e coraggio, sono due cose obbligatorie nel nostro mestiere. Un regista deve avere coraggio".

Parla anche umbro uno dei film in concorso al Festival internazionale del cinema di Cannes

A trionfare il film francese Titane di Julia Ducournau. È la seconda regista donna a vincere il massimo riconoscimento del Festival. Miglior attore è l’americano Caleb Landry Jones per Nitram di Justin Kurzel, miglior attrice la norvegese Renate Reinsve per The Worst person in the world di Joachim Trier. Il miglior regista è Leos Carax per Annette. Il premio della giuria è andato ex aequo ai film Haberech di Nadav Lapid e Memoria di Apitchapong Weerasethakul. Il premio per la miglior sceneggiatura va a Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe per Drive my car. Ex aequo anche per il Grand Prix a Asghar Farhadi per Ghahraman e Juho Kuosmanen per Hytti n°6.

Claudia Gerini madrina del Tito Film Festival: date e programma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.