Oroscopo del Corriere di domenica 18 luglio 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere, ecco le previsioni di tutti i segni per la giornata di domenica 18 luglio 2021.

ARIETE

La giornata festiva era tutto quello che potevi desiderare in questo momento e sarai in grado di godertela, grazie alla compagnia dei tuoi cari.

TORO

La domenica porta serenità e armonia. Chi è a caccia del divertimento sfrenato potrebbe restare solo un po’ deluso: ciò che conta è stare bene.

GEMELLI

Qualche acciacco di troppo ti impedirà di goderti pienamente il giorno di festa, ma non sarà la stanchezza ad abbatterti: prevale il sorriso.

CANCRO

Una parola, un gesto, un messaggio: non servirà molto per metterti nelle condizioni di sorridere alla vita e per goderti una giornata piacevole.

LEONE

Restare feriti in battaglia non è necessariamente un male: oggi imparerai che devi passare da uno scontro per ritrovare la pace ed eliminare le tensioni.

VERGINE

Il momento migliore per dire la verità non arriva mai e oggi sarai combattuto tra due fuochi: mantenere un segreto o parlare chiaramente.

BILANCIA

Ci sono diversi modi per dare un consiglio: oggi potresti vestire un ruolo fondamentale, ma sarai combattuto, perché vorrai evitare la diplomazia.

SCORPIONE

La preoccupazione per il domani viaggia a stretto contatto con la nostalgia per i tempi passati e la voglia di vivere il presente: sei a un bivio.

SAGITTARIO

La voglia di risolvere un problema sarà la chiave della giornata. Sarai apprezzato per il tuo impegno e sarai fiero della tua capacità di leadership.

CAPRICORNO

Oggi sarà una di quelle giornate in cui penserai che hai tutto quello che una persona può desiderare e non chiederai nient'altro alla vita.

ACQUARIO

L’allegria e il buonumore caratterizzeranno la tua giornata: saprai goderti gli aspetti positivi della domenica, provando a rilassarti e a divertirti.

PESCI

C'è un dubbio che ti assale e che non ti fa dormire sereno: oggi non potrai fare molto per cancellarlo dalla tua mente, dovrai solo conviverci.

