Mel Gibson, nove figli con tre donne ma un solo matrimonio con l'infermiera Robyn Moore

17 luglio 2021 a

a

a

Mel Gibson è uno degli attori, poi sceneggiatore, regista e produttore televisivo e cinematografico, più noti del mondo. Idolo delle donne per il suo fascino e carisma, nel 1985 è stato "incoronato" dalla rivista People come uomo più sexy del mondo. La sua carriera è ricca di film di successo, ma anche il suo percorso da regista è stato molto apprezzato dal grande pubblico di tutto il mondo. Basti pensare a film come La passione di Cristo, Apocalypto o lo stesso Beaveheart, solo per citare alcuni titoli.

La ribellione di William Wallace torna in prima serata con Braveheart

Anche la sua vita privata, tuttavia, è stata molto movimentata, così come il suo rapporto con le donne. Basti pensare che Mel Gibson ha in tutto nove figli, seppur con tre donne diverse. E' stato sposato dal 1980 al 2006 con l'infermiera Robyn Moore, dal matrimonio nascono sette figli: Hannah (1980), Edward e Christian (1982), William (1985), Louis (1988), Milo (1990) e Thomas (1999). Il divorzio della coppia è uno dei più costosi nella storia di Hollywood, con un costo di oltre 400 milioni di dollari. Successivamente ha una relazione con la musicista russa Oksana Grigorieva, dalla quale nel 2009 ha una figlia, Lucia. La musicista lo lascia e lo denuncia per una serie di maltrattamenti, insulti a sfondo razzista e minacce di morte via telefono. Per questi reati, nel marzo 2011 Gibson patteggia con i giudici di Los Angeles tre anni di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e 600 dollari di multa.

Su Rai 2 prima televisiva per il film "Terrore in paradiso"

Nell'aprile del 2011 Gibson rompe il silenzio riguardo all'incidente, dichiarandosi innocente. Nel settembre 2011 patteggia con il tribunale di Los Angeles il pagamento di 750 mila dollari a titolo di risarcimento per la Grigorieva, nonché la rinuncia all'affidamento della figlia. A febbraio 2011 è nuovamente accusato di aver rivolto insulti antisemiti a un agente di polizia, oltre che essere finito in una clinica per curarsi dalla dipendenza dall'alcol. Dal 2014 è sentimentalmente legato alla sceneggiatrice televisiva Rosalind Ross da cui ha avuto un figlio, Lars Gerard, nato il 20 gennaio 2017.

Antonella Clerici sempre più magra: la dieta inizia con un bicchiere d'acqua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.